Após faltar ao trabalho, Galisteu diz que está 'engessada' no SBT

Quando parecia se recuperar de uma cirurgia no reto, Adriane Galisteu teve uma recaída que a fez faltar no trabalho pela primeira vez. Na última terça, 13, durante a festa de 12 anos da revista Go Where?, a apresentadora do Charme (SBT) desabafou à coluna Entre a Gente, do Jornal da Tarde. A apresentadora falou sobre a operação pela qual passou, seu nomoro, trabalho e até a relação com o patrão, Sílvio Santos. "Me sinto engessada", afirmou. Essa recaída ocorreu por estresse? Com certeza. Sou passional e não me desligo dos problemas do trabalho. Mesmo sabendo que eles não têm solução. E são muitos... Dizem que sua ligação com o Silvio Santos nunca foi das melhores. Admiro a garra com que ele construiu seu império, mas não concordo com suas decisões. O SBT já não está mais na vice-liderança. Eu me sinto engessada. Mesmo assim, sou profissional e faço o melhor dentro das possibilidades que ele me oferece. Você não precisaria repousar mais? Quero cumprir minha agenda. Este ensaio de capa foi realizado de madrugada. Cuido bem da minha saúde, não exagero em nada. Mas preciso trabalhar. Teve medo de enfrentar a cirurgia ou ficar com algum tipo de seqüela? Lógico! E me apeguei a Deus. Aliás, tenho medo de muitas coisas. Pessoas destemidas beiram a irresponsabilidade. Não sou assim. Tomei lambadas da vida logo cedo e aprendi a pisar no chão. A violência em São Paulo a preocupa? Muito. Só ando de carro blindado e com seguranças. E acho que a situação só tende a piorar, pois os nossos políticos só pensam em lucro. Fala sobre isso com seu namorado (Fábio Faria), que é deputado? Nos vemos pouco. Então, prefiro namorar. Se ele não fosse correto, não teria chance comigo.