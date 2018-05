Após despedida da TV, Oprah Winfrey cuida pessoalmente de seu canal à cabo

Menos de um mês depois de se despedir de seu programa de 25 anos no ar, a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey resolveu se dedicar mais ao seu próprio canal à cabo de televisão, o OWN: Oprah Winfrey Network.

Depois de dizer que a empreitada estava sendo mais difícil do que ela imaginava, Oprah diz que vai cuidar pessoalmente do projeto, de acordo com o jornal Los Angeles Times.

"As férias que eu estava pensando que teria acabaram", disse a apresentadora nesta quinta-feira, 16, durante uma convenção em Chicago."Eu preciso estar lá. Eu preciso estar engajada e envolvida", disse sobre suas visitas mais frequentes a Los Angeles.

O OWN foi lançado em janeiro deste ano, antes mesmo de Oprah se despedir da TV. Na programação, atrações semelhantes à que ela apresentava e séries próprias, além de um programa que faz um retrospecto dos momentos mais marcantes de sua longa carreira na televisão, não têm garantido grande audiência. Segundo a Nielsen Corporation, cerca de 300 mil pessoas assistem ao canal no horário nobre desde que foi lançado, um número baixo se comparado à audiência de 16,4 milhões do programa final de Oprah em maio.

Os números, no entanto, não intimidam a apresentadora, que disse ao LA Times: "Eu dei tudo de mim por esse canal e eu vou fazer dar certo".