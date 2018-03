Após demissões, TV Cultura extingue o programa 'Zoom'

SÃO PAULO - Além da demissão de 150 funcionários, o corte anunciado pela TV Cultura nesta segunda-feira também significou a extinção do programa Zoom, revista eletrônica de cinema que existia havia 15 anos na grade da emissora. O programa, durante muito tempo, foi o único espaço na TV aberta para a exibição de curta-metragens e documentários. A Assessoria de Comunicação da TV Cultura informou que o Zoom vai virar um quadro no programa Metrópolis.

Das sete pessoas envolvidas na produção do programa, quatro foram demitidas, incluindo a diretora e roteirista da equipe, Daniela Baranzini. Foi a Daniela que a Gerência de Produção da emissora informou que a atração estava extinta.

"Tudo isso é coerente com o que anunciou, no meio do ano passado, o presidente da fundação. Sua ideia é desmantelar a TV, torná-la mera exibidora e não mais produtora de conteúdo", disse Daniela.

Fontes ligadas à emissora disseram que o programa Entrelinhas, de literatura, também seria extinto. Mas, segundo a TV Cultura, o programa "permanece na grade normalmente" e "nenhuma outra atração será descontinuada".

As demissões anunciadas são as primeiras de um programa de cortes em três partes: em março, será anunciado outro lote, e em abril se completará a reforma.

