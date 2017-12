Após 9 anos, Boris Casoy deixa a Bandeirantes

A Band divulgou nota nesta quarta-feira, 28, comunicando que o jornalista Boris Casoy não vai renovar contrato com a emissora. Ele apresentará o Jornal da Noite até sexta-feira, 30. "Depois de 9 anos de excelente trabalho no Jornal da Noite - e ótima relação profissional - o departamento de jornalismo da Band e o jornalista Boris Casoy decidiram, de comum acordo, não renovar o contrato", diz a nota, divulgada pela assessoria de Comunicação do canal. "Foi um período fértil na minha vida profissional. A Band, com seu apoio e sua confiança, me proporcionou condições de trabalho que permitiram realizar um bom projeto. Só tenho a agradecer", diz Boris, na mesma nota. O jornalista poderia ter acertado com a RedeTV!, mas a informação não foi confirmada.