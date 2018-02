Após 25 anos, 'Os Simpsons' será exibido pela primeira vez na China

SÃO PAULO - Os Simpsons, uma das séries de TV mais famosas do mundo, vai ser exibida na China pela primeira vez em mais de 20 anos. A novidade foi oficialmente anunciada pela 20th Century Fox Television, que negociou a chegada do desenho ao país com a Sohu Vídeo, um serviço de streaming pela internet.

O acordo permite a transmissão das 25 temporadas do desenho, além da 26ª, que vai estrear nos Estados Unidos em 28 de setembro. Os episódios, todos exibidos em inglês, virão com legendas em mandararim.

A animação estreou na televisão no dia 17 de dezembro de 1989. Desde então, foram exibidos 552 episódios em mais de 180 países ao redor do mundo. No Brasil, a série vai ao ar pelo canal pago Fox e na TV aberta pela Band.