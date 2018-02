Após 20 anos, seriado 'Anos Incríveis' será lançado em DVD

Vinte anos após a exibição do último episódio da série americana Anos Incríveis, a StarVista Entertainment/Time Life, distribuidora responsável, anunciou o lançamento do seriado em DVD. O box com a série completa está previsto para chegar aos Estados Unidos no segundo semestre de 2014.

"A série tem sido o programa de TV mais solicitado para ser lançado em DVD. Estamos muito contentes de ter a oportunidade de trazer esse seriado icônico para seus fãs", disse Jeffrey Peisch , vice-presidente da StarVista Entretenimento / Time Life ao The Wrap. "A série ganhará uma embalagem de luxo, cenas extras e muito mais."

A página Wonderyearsdvds.com. foi lançada para que os fãs possam se cadastrar e receber informações. Nela, há a mensagem 'Finalmente, Anos Incríveis chegará em DVD, com toda a música que fez você se apaixonar pelo seriado, inclusive a sequência memorável de abertura, com a música ‘With a Little Help from My Friends.’

No Brasil, o programa foi exibido pela TV Cultura durante a década de 1990. A série retrata os altos e baixos da adolescência do jovem Kevin Arnold, vivido pelo ator Fred Savage, ao lado de seu grande amigo Paul (Josh Saviano) e sua paquera Winnie Cooper (Danica McKellar) durante o final da década de 1960 e começo da década de 1970 nos EUA.