Aplicativo do Multishow vira programa de TV Aplicativo baseado em programa de TV é um caminho trivial. Já o contrário, nem tanto. Inspirado no aplicativo Humor Multishow, o canal está produzindo uma série homônima, estrelada por Bruna Louise e Léo Castro. São 20 episódios, de 30 minutos cada, com uma seleção de vídeos cômicos protagonizados pelo elenco do Multishow. Bruna e Leo estão gravando nas ruas do Rio, interagindo com o público, com base nos temas da playlist do aplicativo. O Humor Multishow estreia dia 13 e vai ao ar de segunda a sexta, às 23h30. O aplicativo soma cerca de 300 vídeos em seu acervo, com cenas de Paulo Gustavo, Marcus Majella, Rodrigo Sant’Anna, Bruno Mazzeo, Fábio Porchat e Tatá Werneck. O conteúdo exclusivo é abastecido diariamente.