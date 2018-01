Aos 85, Tony Tornado ganha tributo no estúdio do 'Zorra' Aos 85 anos, Tony Tornado foi surpreendido esta semana com a presença do filho, Lincoln Tornado, no set do Zorra, cantando BR-3, canção que ele tornou hit s anos 1970. Tony gravava um esquete para o especial de Natal – ele era um dos Reis Magos, ao lado de Paulo Silvino e José Santa Cruz. Maria era Dani Calabresa e José, Rodrigo Sant’anna. Enquanto passavam a cena e falavam sobre férias, uma cortina caiu e revelou um palco a la anos 70, com uma banda cover formada por Nelson Freitas, Mariana Santos, George Suma, Cris Pompeo, Paulo Mathias Jr. e Renata Ricci, todos com black power e calças boca de sino. No vocal, o filho Lincoln. A gravação emocionou o estúdio todo. No ar, dia 26/12.