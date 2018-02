Aos 84 anos, o ator mineiro Mauro Mendonça se submete a cirurgia cardíaca

O ator Mauro Mendonça, de 84 anos, ficou internado na Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio, onde se submeteu, na quarta-feira, dia 5, a uma cirurgia cardíaca chamada ablasão por radiofrequência, procedimento considerado um dos mais eficientes no tratamento definitivo das arritmias do coração.

Nascido em Ubá, Minas, e casado há 56 anos com a atriz Rosamaria Murtinho, Mendonça teve alta na quinta-feira, dia 6, e, segundo a família do ator, ele passa bem e está descansando em sua casa.

Seus dois últimos trabalhos na Rede Globo foram realizados em 2012: Gabriela, na qual ele vivia o personagem Manoel das Onças; e As Brasileiras, em que ele vivia Seu Jonas.

No cinema, entre outros filmes, ninguém se esquece de seu personagem Dr. Teodoro Madureira, o recatado e metódico farmacêutico casado com a fogosa dona Flor em Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 1976.