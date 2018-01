Anunciantes do 'Masterchef Brasil' já asseguram vaga na versão 'Júnior'

Enquanto engorda os intervalos comerciais das noites de terça por mais duas semanas, até a grande final da 2.ª temporada do Masterchef Brasil, a Band já assegura a presença de boa parte dos anunciantes do reality, entre merchans e patrocinadores, para a versão júnior. Dado o bom resultado do programa no Ibope, todos têm pleno interesse em manter uma vaga na competição a seguir. A estreia da versão infantil está prevista para 20 de outubro. Na terça, com a eliminação do baiano Cristiano, o reality registrou média de 8 pontos de audiência na Grande São Paulo, com 10 pontos de pico, deixando a Band na liderança por 16 minutos. Cada ponto corresponde a 67 mil domicílios na região.

Diga sim! Antes do enlace com Bigode (Lúcio Mauro Filho), Josy (Renata Gaspar) terá seu vestido de noiva mastigado pelo cão do quartel onde o noivo trabalha. O modelito usado no altar será emprestado por Marlene (Ingrid Guimarães). Hoje, em Chapa Quente, na Globo.

“Eu tenho um segredo pra você: Deus não existe. Justiça não existe.”

Romero Rômulo EM CENA ANTOLÓGICA DE ALEXANDRE NERO E CÁSSIA KIS NO 2º CAPÍTULO DE ‘A REGRA DO JOGO’

O 2º capítulo de 'A Regra do Jogo' deu à Globo 30 pontos de média de audiência na Grande São Paulo, 1 a menos que a estreia.

Já os números da novela no GShow mais que dobraram, em relação à véspera, chegando à marca de 1,45 milhão de visitas. O saldo de plays de vídeos saltou de 113 mil para 801 mil plays, crescimento de 607%.

Enquanto isso, a Record voltou a registrar 19 pontos, recorde alcançado na véspera, com Os Dez Mandamentos, patamar pra lá de respeitável para uma novela fora da Globo, na Grande São Paulo.

O 'Jornal da Record' , exibido no horário de A Regra do Jogo , também bateu seu recorde, com 12 pontos de média na Grande São Paulo.

O Universal Channel tem feito algumas experiências de dublagem para o espanhol com a série Cinelab, da Boutique Filmes, para sua possível distribuição a outros países da América Latina.

O Cinelab, reality show que se propõe produzir curtas metragens de ação com grandes efeitos e baixo orçamento, ganha nova temporada no Universal a partir do dia 16, às 20h, com 13 episódios.

‘A vida é sua: estrague-a como quiser.’ A dica é de Antonio Abujamra ao filho, André, que lembra do ensinamento no Programa do Jô, hoje, como a primeira frase que se recorda de ter ouvido do pai.

Com final marcado para a próxima terça, Tapas & Beijos alcançou nessa terça seu recorde em 2015, em São Paulo, com 21 pontos, e no Rio, com 25.

Bruno Mazzeo não terá de se afastar do expediente de A Regra do Jogo para gravar os sete episódios da nova Escolinha do Professor Raimundo, fruto de parceria entre a TV Globo e o canal Viva.

A ‘Escolinha’ que terá Mazzeo no papel que foi do pai, Chico Anysio, será toda gravada num prazo de dois ou três dias.

A ESPN escalou um ídolo de cada equipe para comentar os jogos da Copa do Brasil. Conclusão: nas oitavas de final, cinco jogos exibidos pelo canal ficaram em 2.º lugar entre os esportivos, com plateia 51% maior que o 3.º colocado do gênero, que transmitia o mesmo jogo.

5,2 X 4,7 pontos para o SBT, frente à Record, é o placar de agosto, nas 24 horas do dia, segundo o Painel Nacional de TV (PNT) do Ibope Media. Em São Paulo, a Record ficou em 2º por 1 décimo