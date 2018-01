Antônio aceita posar nu para o calendário Dolores (Vera Fischer) termina a montagem do calendário, mas acha que o trabalho ficou óbvio demais, com homens fortes, sarados e nus. Até que ela olha para Antônio (Otávio Augusto) e o convida para posar pelado também. Antônio, é claro, acha um absurdo. Mas Astolfo (Rogéria) aparece e pressiona o dono da oficina, lembrando que muitas mulheres gostam de ver homens mais velhos, gordinhos e peludos. Contrariado e sem saída, Antônio aceita fazer as fotos.