Ano de 2017 promete duelo entre séries da HBO e da Netflix

O ano de 2017 será marcado pelo duelo entre a emissora fechada "HBO", que com "Game of Thrones" e "Westworld" tentará manter seu domínio sobre a plataforma de streaming Netflix, que aposta forte em seus últimos sucessos, "Stranger Things" e "The Crown", e contra-ataca com novos títulos da Marvel.

Uma batalha pela audiência que se estende cada vez a mais diversos países devido à expansão internacional destas duas plataformas, imersas em uma emocionante corrida de apresentação de novos produtos, beneficiando os espectadores.

A "HBO" apostou forte em "Westworld" como substituta do fenômeno "Game of Thrones", que tem apenas mais duas temporadas pela frente, além de novas séries como "Divorce" (com Sarah Jessica Parker) e "The Young Pope" (dirigida por Paolo Sorrentino e protagonizada por Jude Law).

"Game of Thrones" voltará com a sétima temporada e o mesmo sigilo de sempre. As revelações divulgadas aos poucos mostram que grande parte da trama gira em torno de Sansa Stark (Sophie Turner), Jon Snow (Kit Harington) e Arya Stark (Maisie Williams).

Por sua vez, "Divorce" já foi renovada para a segunda temporada e "The Young Pope" chegará em meio à grande expectativa após o sucesso de sua apresentação no Festival de Veneza.

Outra nova série da "HBO" também muito aguardada é "The Deuce", sobre o início da legalização e indústria pornô nos anos 1970 em Nova York, com James Franco, Maggie Gyllenhaal e Emily Meade.

Enquanto isso, a Netflix acertou em cheio com "The Crown" e estreará em 2017 sua segunda temporada da mesma forma que "Stranger Things", uma das produções mais comentadas nos últimos meses, graças ao saudosismo pelos filmes de aventuras dos anos 1980, permitindo ainda recuperar a carreira de Winona Ryder.

Outra musa que andava desaparecida, Drew Barrymore, também foi resgatada pela Netflix em "Santa Clarita Diet", protagonizada pela atriz e Timothy Olyphant. Na série, eles serão casados, trabalharão no ramo imobiliário e terão uma mudança drástica em suas vidas.

A Netflix completará sua oferta de novidades com duas séries do universo "Marvel", "Os Defensores" e "Punho de Ferro", que prometem deliciar os amantes das histórias de quadrinhos e dos super-heróis.

Além disso, continuará com uma de suas séries mais emblemáticas, "House of Cards", que terá pelo menos mais uma temporada, a quinta.

O que não se sabe é para onde irá a trama, geralmente muito ligada à atualidade, já que a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos surpreendeu inclusive os mestres das reviravoltas nas histórias de suspenses políticos, como Kevin Spacey e Robin Wright, de "House of Cards", ou em "Homeland".

Ambas produções planejavam "mulheres" na Casa Branca, mas como sempre, a realidade superou a ficção.

Por isso, "House of Cards" poderá ter a continuação diferente da realidade que os espectadores previam para o desenvolvimento da quinta temporada, assim como a série protagonizada por Claire Danes, que chegará a sua sexta temporada em 2017.

No caso de "Homeland", os roteiristas foram mais cuidadosos e adiaram a finalização do roteiro até as eleições de 8 de novembro do ano passado, já que a ideia para os novos capítulos é se inspirar na realidade dos Estados Unidos e se concentrar mais na política interna do país, como afirmou o roteirista da série, Alex Gansa.

Outra grande fonte para a ficção em 2017 seguirá sendo o narcotráfico. "Narcos", a série sobre a vida de Pablo Escobar, estreará a terceira temporada com o espanhol Javier Cámara no elenco interpretando um traficante que busca tomar o poder após queda do líder do Cartel de Medellín.

A Netflix também se associou com a emissora "Univision" para a nova série "El Chapo", sobre o traficante mexicano sob custódia das autoridades americanas, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Entre as emissoras americanas tradicionais, a "NBC" apresentará neste ano "The Good Place", sobre uma mulher comum de Nova Jersey, "Powerless", com Vanessa Hudgens, e "Trial and Error", uma comédia sobre um jovem advogado de uma grande cidade.

Uma das revelações de 2016, "Atlanta", criada e protagonizada pelo rapper Donald Glover, terá nos próximos meses sua segunda temporada; enquanto "Transparent" chegará à quarta e a comédia "Black-ish" teve sua terceira confirmada.