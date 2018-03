Animação para web premiada em Berlim

Uma história de amor futurista entre um ratinho e uma gata digitais - com suas diferenças de tamanho - encantou os jurados do Festival de Berlim deste ano. O Urso de Ouro ao curta Please Say Something, do irlandês David O?Reilly, foi o primeiro dado a um filme produzido para a internet. Qual a diferença? O tempo: exatamente 10 minutos, o suportado pela maioria dos sites como o YouTube. E a adição de "tags" (palavras-chave) entre cenas, numa "claquete" exibida por um milissegundo. Isso torna o vídeo mais "buscável" e dá inteligência à rede. Mas você não precisa saber disso. Basta se emocionar com os bichinhos.