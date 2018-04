Animação para adultos e crianças Para quem gosta de animação, faz uma baita falta um programa na TV que aborde tal tema. É por isso que vale o clique o Smelly Cast. Cria do blog Smelly Cat (sim, a inspiração vem da música da Phoebe, do Friends), o videocast é um gostoso bate-papo entre a blogueira Bruna Calheiros, a Baunilha, e Vitor Braumgratz. Os blocos, de mais ou menos 10 minutos, são sempre temáticos, e a conversa flui enquanto trechos de desenhos pipocam pela tela. Falta prática ainda para os dois e o programa tem um ritmo meio devagar, mas isso pode ser calibrado facilmente com o tempo. A produção da Enxame também pode ser vista na Fiz TV.