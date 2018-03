Animação brasileira faz pouso em NY

Séries como Escola Pra Cachorro (exibida pela Nick), Peixonauta e Meu Amigãozão (Discovery Kids) são só alguns dos cartões de visita da delegação de 33 produtoras brasileiras que desembarca em Nova York nos próximos dias para a KidScreen Summit 2011, que vai do dia 15 ao dia 19. Nunca antes na história desse país o Brasil teve participação tão expressiva na KidScreen, espécie de feira de exposição e comércio de títulos infantis de audiovisual entre produtores e distribuidores do mundo todo. O feito é fruto da organização dos produtores em torno de uma associação, a ABPI-TV, Associação Brasileira de Produtores Independentes, e de leis de incentivo para a produção nacional.

Ensaio

Esther Góes retoca o make up e repassa algumas páginas de Milton Hatoum, escritor reverenciado pela série Autor por Autor, durante as gravações. Coprodução da TV Cultura com a SescTV, o episódio conta ainda com Emílio de Mello e Cacá Amaral. No ar dia 27, às 19h30.

36

canais em HD é o que a Sky passa a oferecer a partir desta quinta, com a soma de mais dois Telecines em alta definição em seus pacotes: o Action e o Fun

'Morro de inveja da Glória Perez. Ela acha tudo ótimo.' Gilberto Braga, em entrevista à revista Marie Claire, ao admitir ser muito autocrítico em relação a suas novelas

Mariana Godoy sai do estúdio do SPTV 1.ª Edição de hoje ao dia 25 para ancorar parte do noticiário diretamente do barracão das escolas de samba de São Paulo - serão 14 no total, começando pela Acadêmicos do Tucuruvi.

E é Daiana Garbin, namorada de Tiago Leifert, quem comanda as reportagens de carnaval feitas para cada uma das 14 escolas de samba de São Paulo no SPTV, a partir de hoje.

José Dirceu já agendou a gravação de seu depoimento para a novela Amor e Revolução, que tem estreia prevista para abril no SBT.

De Tiago Santiago, Amor e Revolução terá cada capítulo encerrado com depoimentos de pessoas que vivenciaram os conflitos da ditadura no Brasil. A produção continua em busca de um "sim" da presidente Dilma Rousseff para o mesmo convite.

Gwyneth Paltrow volta a Glee como a professora de Espanhol Holly Holliday para também dar aulas de educação sexual à turma. A reaparição dela na série está prevista para ir ao ar dia 8 de março nos Estados Unidos.

Chucky Hipólitho, ex de Débora Falabella, volta à MTV como um dos novos VJs da casa.

A rede americana CBS renovou NCIS para uma 9.ª temporada. O protagonista Mark Harmon teve contrato renovado por dois anos, o que sinaliza uma 10.ª temporada da série, que retrata a solução de crimes que envolvem a Marinha, NCIS é hoje uma das séries mais vistas nos Estados Unidos: o episódio que foi ao ar em 12 de janeiro bateu recorde, com a marca de 22,9 milhões de espectadores.

E a ESPN põe no ar nesta quinta-feira o seu primeiro programa fixo em HD: o quinzenal Aventuras com Renata Falzoni, no ar às 19h pela ESPN HD.