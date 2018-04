Anima Mundi: show de técnicas e idéias

As coletâneas do Anima Mundi são sempre uma boa opção para quem não se dispõe a enfrentar todo ano a maratona de filmes de animação do prestigiado festival brasileiro. Sempre são muitos títulos e fica a dúvida do que escolher para ver. A seleção do que é lançado na série O Melhor de Anima Mundi em DVD é criteriosa e o volume 5, recém-lançado, mantém a tradição, com 10 curtas-metragens premiados em festivais importantes. O humor dá a tônica de boa parte dos curtas, entre eles o sutil Flatlife, do belga Jonas Geirnaert, que mostra as relações tão cômicas quanto neuróticas de quatro vizinhos de apartamentos. O norte-americano Gopher Broke, de Jeff Fowler, mostra as trapalhadas de um simpático castor. Em geral os filmes combinam técnicas peculiares de animação com idéias curiosas de situações, como no americano The Fan and the Flower, de Bill Plympton, sobre o amor entre um ventilador e uma flor. Para quem gosta de dança e música de origem africana, há Feet of Song, da britânica Erica Russel, bem bacana. O franco-belga Le Portefeuille, de Vincent Bierrewaerts, que, além da técnica original, discute um assunto pertinente: quais as melhores escolhas a fazer na vida? Assistir a este DVD não deixa dúvida: vale a pena.