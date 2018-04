Angelina Jolie e sua 'Lara Croft' invadem a 'Sessão da Tarde'

Em 2001, Angelina Jolie já havia recebido o Oscar de coadjuvante (por Garota, Interrompida) e o Globo de Ouro (de melhor atriz de minissérie, por Gia). Era uma atriz de prestígio, mas sem bilheteria. E aí, naquele ano - celebrado por Stanley Kubrick em sua odisseia no espaço -, protagonizou a versão para cinema do videogame Tomb Raider, da Square Enix, antes Eidos Interactive. Começou aí uma outra história.

O público adorou Angelina na pele de Lara Croft, dublê de arqueóloga e aventureira que chegou a ser chamada de versão feminina de Indiana Jones. Sim, mas enquanto Harrison Ford tem o chapé e o chicote, Lara usa aquele figurino que expõe as curvas de Angelina. Ela virou ícone, mito, mas agora tudo isso está ameaçado pelo divórcio tumultuado de Brad Pitt. O casal 20 de Hollywood está brigando feito cão e gato...

Lara Croft - Tom Raider, o primeiro filme da série, será exibido nesta sexta, 6, na Sessão da Tarde, da Globo, às 15h120.

Longa mostra a heroína correndo contra o tempo atrás de artefato antigo que pode destruir o mundo. Contracenam com Angelina seu pai, Jon Voight, e o futuro James Bond, Daniel Craig. Com direção de Simon West, é boa aventura. A luta contra as criaturas de pedra e os eletrizantes 15 minutos finais vão deixar o público sem fôlego. E ah, sim, por falar em game, dia 12 estreia Assassin's Creed, com Michael Fasbender e Marion Cotillard. E ainda neste mês, o episódio final de Resident Evil, com Milla Jovovich.

Lara Croft: Tomb Raider (2001)

Elenco: Angelina Jolie, Daniel Craig, Iain Glen, Richard Johnson, Noah Taylor, Jon Voight

Direção: Simon West