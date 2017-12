Angélica deixa a maternidade com o caçula recém-nascido

A apresentadora Angélica deixou neste domingo, 4, a maternidade com seu filho mais novo, Benício, que nasceu na madrugada deste sábado, 3, às 01h52. Benício é o segundo filho do casal de apresentadores Angélica e Luciano Huck. O bebê tem 3,140kg e mede 47cm. Angélica teve que passar por uma cesariana, na Casa de Saúde São José, no bairro do Humaitá, Rio de Janeiro. A apresentadora do Video Show e do programa Estrelas, da TV Globo, já é mãe de Joaquim, de dois anos. Em entrevista a uma revista, Angélica disse que a diferença entre as gestações foi que Joaquim veio "de surpresa", quando o casal namorava há apenas seis meses. Já Benício foi planejado. "A gente já estava tentando mesmo, sabia que ia acontecer e foi tranqüilo", contou , revelando que o caçula foi concebido durante uma viagem do casal à África.