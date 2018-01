Ancine libera R$ 7,3 milhões para 1º filme do Porta dos Fundos

Com que roupa? Como a Band decidiu dividir em dois o último episódio do Masterchef Brasil, depois que o programa já estava gravado, Ana Paula Padrão e os finalistas Raul e Izabel aparecem com o mesmo figurino na grande final, terça, assistidos por familiares e ex-adversários.

Entrevistada por Bianca Ramoneda para o 2º episódio da série Ofício em Cena, da GloboNews, Lícia Manzo, autora das novelas Sete Vidas e A Vida da Gente, defende que o ator respeite fielmente o texto dos roteiristas da obra, assunto que volta e meia é debatido nos estúdios de TV.

“A palavra precisa é feito um peixe que prateia na água”, diz Lícia. “Ela aparece e desaparece para você. Aí você encontra ‘A’ palavra, coloca no texto, e o ator vai e muda. Trabalhei como atriz por 15 anos. Montei textos do Nelson (Rodrigues), do Shakespeare, Arthur Schnitzler. Nunca achei que tinha que mudar o texto do autor para fazer meu trabalho. Eu entendo que parte de criação do ator é trabalhar em cima de um texto, mas não entendo o ator como cocriador do texto”. O programa vai ao ar na terça, às 23h30.

Por falar em ‘Sete Vidas’, novela cujo texto, aliás, mereceu por aqui todos os elogios, a Globo levou a Lisboa os atores Jayme Matarazzo, Isabelle Drummond, Regina Duarte e Débora Bloch, a protagonista, para promover a estreia do folhetim por lá. Entra no ar dia 14, pela Globo básica, canal pago do grupo em Portugal.

Um enredo diferente pauta a websérie Le Tour Du Monde, que estreia dia 15, no YouTube: um casal apaixonado (Lucas Mayer e Iris Fuzaro) viaja por dez países compondo e produzindo músicas, munido de uma câmera, microfone USB, notebook e instrumentos encontrados pelo caminho.

Álvaro Pereira Jr. volta ao Uruguai, dois anos depois da regulamentação da produção e venda da maconha, para ver como o país está lidando com isso. O resultado está no Fantástico, domingo.

Fernando Navarro e Fabiana Mello estreiam neste sábado na RedeTV!, à frente do Super Extremo, programa de esportes radicais e ação, semanal. No ar, às 18h30.

750%

foi o crescimento do número de seguidores do canal Viva, de julho a agosto. O impulso veio da estreia da novela ‘Cambalacho’ e das gravações do ‘Globo de Ouro Palco Viva Axé’