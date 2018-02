Ana Paula Padrão volta à TV em 'MasterChef'

Quando Ana Paula Padrão ressurgir na tela da Band, a bancada mais próxima será a da cozinha. Com um vestido em vez de terninho, a jornalista assume a função de entreter o público em sua volta à TV nesta terça, dia 2, às 22h45, no reality culinário MasterChef, em que anônimos mostram seus talentos à beira do fogão para faturar o prêmio de R$ 150 mil.

A brasiliense jura estar à vontade ao dar expediente no entretenimento. “Não estranhei. Muito do que faço aqui é jornalismo. Eu faço a ponte com os jurados, dou as regras e faço o perfil dos participantes, o que é uma espécie de reportagem”, explica.

Ela dividirá a cena com os chefs consagrados Paola Carosella (do Arturito), Erick Jacquin (Tartar&Co) e Henrique Fogaça (Sal Gastronomia), que avaliarão as criações gastronômicas dos 16 candidatos escolhidos a partir de 300 inscritos. Além de mostrar os pratos que sabem fazer, os participantes passarão por desafios externos, como cozinhar para um grupo de militares. No estúdio que a emissora transformou em uma enorme cozinha, os anônimos receberão convidados como o badalado Alex Atala.

Apesar de conviver com a comida em abundância, Ana Paula conta que não tem aproveitado. “O momento em que eles terminam de cozinhar coincide com a hora do almoço. Mas eu quase não como, estou emagrecendo. O cheiro de comida já é satisfatório”, garante a apresentadora. “Eu engordei 4kg”, confessa Paola Carosella, que precisa provar todas as iguarias para dar o aval ao lado dos colegas de profissão.

Acostumada a falar sem parar ao dar notícias na TV, Ana Paula Padrão terá momentos de suspense no reality. “São dez câmeras, as vezes uma para da participante. A cada sequência, é preciso reposicionar, o que causa um certo suspense. Por isso, criam-se silêncios e momentos de tensão”, justifica.

Exibido em 145 países, o MasterChef pode ganhar novas versões na Band e a audiência decolar. Pelo mundo, já foram produzidas edições com chefs profissionais e também com crianças.