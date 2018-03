'Amor e Intrigas' chega ao fim

Escrita pela estreante Gisele Joras, a novela Amor e Intrigas, da Record, que termina depois de amanhã, bateu os 17 pontos de média no Ibope, meta estipulada pelos executivos da casa no evento de lançamento - coisa difícil de imaginar na época. A antecessora, Luz do Sol, chegou ao fim com 10 pontos. Os números são da Grande São Paulo. Amor e Intrigas estreou em novembro com 12 pontos e chegou a cair para 8. A guinada aconteceu em junho, quando a Record inaugurou um terceiro horário de novelas e mudou o folhetim das 20h30 (quando concorria com a novela das 9 da Globo), para 22h30. Com o fim de Amor e Intrigas, a Record volta a produzir apenas dois folhetins e, apesar das chamadas para a reprise de Prova de Amor, até sexta-feira, o "vale a pena ver de novo" não tinha ainda previsão de estréia. No lugar, retornam ao horário os programas O Jogador, Câmera Record, Repórter Record e filmes.