Amor e amor

Enquanto isso, aqui na Terra o amor pela realização espiritual não provoca condições severas àqueles de coração ardente, de visão e delicada devoção. Porém, esse amor assusta os humanos que amam suas fraquezas, apegando-se a elas como se nada mais pudesse ser experimentado. Esses humanos não apenas vacilam individualmente como também produzem desorientação nas pessoas próximas, a partir do exemplo que representam. O amor que move montanhas não pode ser comparado ao amor enlameado das paixões. Comparar o amor verdadeiro ao amor egoísta seria o mesmo que comparar as estrelas no céu com os postes de iluminação artificial. Numa época como a nossa é imprescindível tornar-se consciente dos conceitos fundamentais da existência.

Áries 21/3 a 20/4

Agora vai dar para completar uma boa fase do caminho, o que provocará alívio e alegria. Porém, leve em conta que se completou apenas uma fase, mas que haverá ainda outras para enfrentar, tão ou mais complexas quanto a atual.

Touro 21/4 a 20/5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há momentos do caminho que não podem ser compartilhados, inclusive porque nem a própria alma os compreende. Todo mundo haveria de ter espaço e liberdade para se recolher à solidão nesses momentos, a despeito das críticas alheias.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Que mais poderia se dizer a respeito do medo, que não tivesse sido dito já? Nada! Porém, o medo continua surgindo renovado das cinzas daquilo que parecia ter sido a sua morte. Ele é um inimigo muito difícil de ser vencido.

Câncer 21/6 a 21/7

Quanto tudo dá errado, lá vem a vontade de criticar e culpar a atuação alheia. Porém, como as pessoas não são engrenagens, elas têm vida própria, como se poderia verdadeiramente culpá-las por falhas que ninguém poderia ter previsto?

Leão 22/7 a 22/8

Dê atenção às necessidade básicas de seu corpo físico, de modo que a semana útil que vem por aí seja enfrentada com renovado vigor e saúde. Isso garante uma mínima dose de alegria, o único antídoto contra o mau humor alheio.

Virgem 23/8 a 22/9

As bênçãos ocorrem quando você enfrenta situações adversas que, em geral, provocariam danos e sofrimento, mas você percebe que nada demais acontece. Isso não legitima a renovação dos erros, mas brinda com a oportunidade de superá-los.

Libra 23/9 a 22/10

Talvez tenha chegado a hora de separar caminhos, ainda que temporariamente. Talvez tenha chegado a hora de ver que os objetivos almejados delimitam caminhos diferentes para pessoas que supostamente deviam continuar juntas.

Escorpião 23/10 a 21/11

Nada de truques desta vez! É urgente impor um pouco mais de sinceridade e verdade nos relacionamentos. Por isso, em vez de dar rodeios para conseguir o que pretende, melhor dizer logo de cara o que é mesmo que você quer.

Sagitário 22/11 a 21/12

A mente e o coração não precisam brigar o tempo todo, pode haver concordância também. Porém, isso vai depender de você se dispor a fazer concessões, tanto do ponto de vista racional como do emocional também. Concessões.

Capricórnio 22/12 a 20/1

O individualismo produz isolamento e miséria, mas mesmo assim as pessoas continuam se apegando a essa condição como se nada mais pudesse ser feito. Quem agir com atrevimento, descobrirá tesouros surpreendentes.

Aquário 21/1 a 19/2

Atitudes humanas são raras na espécie humana, o que é um paradoxo. Porém, é assim mesmo, inclusive porque as pessoas se escudam em argumentos pseudocientíficos para se identificarem mais com animais do que com humanos.

Peixes 20/2 a 20/3

Alimente sua mente do mesmo jeito que você alimenta seu corpo físico todos os dias. Dê algo interessante à sua mente para criar argumentações e perspectivas diferentes daquelas que a televisão ou as revistas fúteis propõem.