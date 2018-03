Amor de Laksmi e Shankar volta à tona

O encontro de Laksmi (Laura Cardoso) e seu amor do passado, Shankar (Lima Duarte), vai abalar as estruturas da megera em Caminho das Índias, da Globo. Por obra do acaso, os dois se cruzam no templo e ficam transtornados. De tão emocionado, o brâmane não consegue disfarçar e fixa os olhos na antiga namorada.

Também abalada, Laksmi simula passar mal e pede aos netos que a tirem dali, pois irá desmaiar.

Tudo fachada. O que a matriarca dos Ananda não consegue é se conformar com seus sentimentos e acaba melancólica. A tristeza de Laksmi é tanta, que ela proíbe música e dança em sua casa, para espanto de toda a família.

Saudoso, Shankar confessa para Guru (Adilson Magha) que sente como se o tempo não tivesse passado e lamenta por ainda não ter esquecido Laksmi. Mal sabe ele que Opash (Tony Ramos), seu maior rival, é na verdade fruto dessa antiga paixão....

SURPRESAS PARA OPASH

Com relação a Opash, o futuro do comerciante na trama será recheado de surpresas. Sem imaginar que a nora Maya (Juliana Paes) está grávida de um intocável, Opash encherá a criança de mimos, já que será o primeiro neto homem da família.

Resta saber o que o comerciante, tão rigoroso com a tradição hindu, fará quando descobrir que se afeiçoara a um dalit.