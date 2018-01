'Amor à Vida' protagoniza primeiro beijo entre homens na TV

Quase duas horas depois do início do capítulo final de Amor à Vida, Félix (Mateus Solano) e Niko (Thiago Fragoso) protagonizaram o primeiro beijo gay em uma produção de teledramaturgia da Globo. Na cena em que o dono de restaurantes se desepede do vilão com um beijo no rosto, Félix o segura pelo braço e, em seguida, os dois se beijam.

A prévia de audiência divulgada poucos minutos após a cena informa que o capítulo marcou 44 pontos no Ibope e 61% de share (participação no total de TVs ligadas). Cada ponto equivale a 65 mil domicílios na Grande SP.

Na internet, havia uma torcida grande para que o beijo acontecesse. Na lista dos dez assuntos mais comentados no Twitter no Brasil estava a hashtag BeijaFélixeNiko, que chegou a ficar em primeiro lugar.

Na trama, César (Antonio Fagundes) continua a desaprovar a orientação sexual do filho, que passou a cuidar do pai em sua casa na praia. Quando o ex-diretor do fictício hospital San Magno recebeu a visita do neto, Jonathan (Thalles Cabral), que foi acompanhado pela namorada, o médico fez questão de alfinetar Félix. “Pelo menos você é macho. Eu estou engolindo essa situação aqui”, disse diante do casal gay.

Uma tentativa frustrada de beijo entre personagens do mesmo sexo em novela da Globo aconteceu em Mulheres Apaixonadas (2003), em que o casal de lésbicas vividas por Alinne Moraes e Paula Picarelli apenas encostavam os rostos. Em 2011, o SBT exibiu o beijo entre as personagens de Luciana Vendramini e Giselle Tigre na trama de época Amor e Revolução.