Amoeba, um caso de alta fidelidade

Apesar da crise do mercado fonográfico, uma loja de discos dá sinais de que essa tormenta, para eles, não passa de marola. Passeio obrigatório para quem um dia estiver de passagem pela Califórnia, a Amoeba Music é must há quase 20 anos, um desbunde para os fãs que gostam de garimpar novidades e raridades musicais do passado. Os donos da Amoeba perceberam que suas três unidades atraem muitos famosos audiófilos e, por isso, lançaram a série de vídeos What?s in My Bag (http://tinyurl.com/amoeba3). Toda celebridade que passa por lá abre sua sacola e fala sobre os CDs e DVDs que acaba de comprar.