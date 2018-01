Amigos e colegas lamentam a morte de Paulo Silvino: 'um mestre'

Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade

O ator Paulo Silvino morreu nesta quinta-feira, 17, aos 78 anos. Segundo a Globo, ele estava em casa, na Barra da Tijuca, no Rio. Afastado da TV desde o ano passado, o ator e humorista lutava contra um câncer no estômago.

Amigos, colegas e fãs usaram as redes sociais para lamentar a morte de Silvino. Veja algumas reações:

Muito triste com a morte do Paulo Silvino. Cara muito gente boa que me fez rir muito. Descanse em paz, Paulo. Mas não esqueça o crachá! — helio de la peña (@lapena) 17 de agosto de 2017