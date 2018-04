Amigas e Rivais é a nova aposta do SBT

A nova novela do SBT, Amigas e Rivais, que estréia amanhã, às 19h30 (19h45 a partir de quarta), é mais um fruto da parceria com a Televisa. A trama se passa na fictícia cidade de São Carmo e conta a história de quatro jovens cujos destinos se cruzam. Com direção de Jacques Lagoa, Ana Maria Dias e Lucas Bueno, a novela tem elenco enxuto para os padrões Globo: começa com 36 atores e chega a 45 até o final. Nomes como Cacau Melo, Thierry Figueira, Jandir Ferrari, Mika Lins, Lu Grimaldi, Jayme Periard, Umberto Magnani, Flávio Guarnieri, Renato Scarpin e Suzana Alves (a Tiazinha, lembra?) fazem a vitrine da nova produção. Para o diretor de teledramaturgia do SBT, David Grinberg, a novela deve começar com 6 pontos no ibope e chegar a 9 ou 10. "Estamos apostando nesta trama", diz. Amigas e Rivais terá 185 capítulos ao custo de R$ 107 mil cada.