Série 'America's Next Top Model' é cancelada após 12 anos no ar

A emissora americana The CW anunciou que o 22º ciclo de America's Next Top Model será o último. O reality show estreou em 2003 na televisão americana e migrou para a The CW três anos depois, se tornando a primeira série do canal.

Comandado pela ex-modelo Tyra Banks (que também foi uma das co-criadoras e produtora-executiva), o programa também tinha J. Alexander e Kelly Cultrone como jurados ao lado de Tyra e selecionava um vencedor paracomeçar a carreira na industria da moda. Tyra confirmou o cancelamento e a data do último episódio através de seu Twitter e de seu Instagram. A series finale será no dia 4 de dezembro, aniversário de Tyra, que classificou o fato como "irônico" na hashtag do Twitter.

Em 2012, a 18ª temporada de ANTP apresentou a competição entre 14 aspirantes a modelos, 7 americanas novatas e outras 7 ex-concorrentes da versão britânica, o Britain's Next Top Model. Nos últimos 3 ciclos da série, homens e mulheres competiam pela chance de ser o novo top model americano.

No Brasil, o reality é exibido pelo canal a cabo Sony.