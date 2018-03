'American Idol' volta ao ar nos EUA com rixas, fama e fortuna

A cantora Mariah Carey, a rapper Nicki Minaj e o cantor country Keith Urban vão estrear como jurados quando a competição começar sua 12a temporada na Fox.

"Todos os três jurados são eminentemente qualificados. É um bom espectro em termos de abraçar o hip-hop, o country e o pop", disse a blogger Melinda Newman do HitFix.com.

"O que todo mundo vai estar de olho, infelizmente, é em como Mariah e Nicki Minaj vão se dar, em vez de prestar atenção nos concorrentes", ela disse.

Mariah, com mais de 200 milhões de álbuns vendidos, a franca Nicki, uma das vozes mais excitantes no rap, e Urban devem reviver o interesse na disputa. No ano passado, a média do público ficou abaixo de 20 milhões, e "Idol" perdeu sua coroa de oito anos como o programa mais visto na televisão dos Estados Unidos para o "Sunday Night Football" da NBC.

Os três recém-chegados substituem os jurados Jennifer Lopez e o vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, que saíram no ano passado depois de duas temporadas.

O novo júri, que é completado pelo produtor veterano Randy Jackson, não saiu barato. Foi relatado que Mariah está ganhando cerca de 18 milhões de dólares por temporada, Nicki cerca de 12 milhões, e Urban, 8 milhões.

Mas observadores do setor dizem que "Idol" precisa de nomes importantes para atrair público em uma época de competição acirrada de shows de talento como "The Voice", "The X Factor" e "America's Got Talent".

A nova temporada de "Idol" também fez manchetes em setembro, quando um vídeo de Mariah e Nicki brigando durante as audições preliminares foi vazado na internet.

Nicki também teria ameaçado atirar em Mariah, que em uma entrevista para a TV na semana passada disse ter contratado segurança adicional enquanto filmava o programa.

Em uma aparição tensa na semana passada, as duas divas alegaram ter deixado de lado a rixa, atribuindo a briga a diferenças de opinião sobre os participantes que concorriam por uma chance de ir para as últimas rodadas.

Newman disse que seria uma pena se a briga eclipsasse a missão original do programa, que é a de encontrar um novo talento, algo que poderia ser o maior incentivo para a audiência de "Idol".

"Todos estes programas são mais sobre os participantes do que sobre os juízes. Seria bom se 'American Idol', como um dos que começaram tudo isso, devolvesse o foco aos participantes.

Há dez anos, as pessoas ficavam realmente animadas ao votarem (nos vencedores do 'Idol') Kelly Clarkson ou em Carrie Underwood. É preciso ter um grupo potente de participantes que realmente capture o interesse do público, e para quem você queira torcer", disse Newman.

(Reportagem de Jill Serjeant)