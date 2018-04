'American Idol': Jennifer López melhor do que Cowell

Foi um American Idol mais suave sem o mordaz Simon Cowell e a chegada de Jennifer López como juíza, que pareceu sofreu ao rechaçar um concorrente durante o famoso programa de TV.

"Oh, Deus meu, odeio isto!", disse. "Por que decidi participar disto? Quero ir para minha casa".

A popular combinação de concurso de canto com programa de realidade simulada experimenta várias mudanças em sua décima temporada na Fox.

Cowell, o vilão favorito do grupo de juízes, já não estava presente. O mesmo aconteceu com Kara DioGuardi e Ellen DeGeneres, que foram substituídas por López e o cantor do Aerosmith, Steven Tyler. O juiz Randy Jackson permaneceu em seu lugar.

A estreia, no entanto, não teve a audiência esperada. A Nielson Co. anunciou que 26,1 milhões de pessoas viram o programa, o que representa cerca de 13% menos dos 29,9 milhões que viram o debute do ano passado.

A diferença desta temporada foi o destaque do positivo, o que indica que os produtores estão dando um tom diferente.

As audições em Nova Jersey terminaram com dois emocionantes relatos: a filha de uma sobrevivente de câncer de Staten Island e um adolescente do bairro do Bronx que lutou pelo seu sonho apesar de viver com sua família em um refúgio para indigentes. Com somente 16 anos, cada, ambos agradaram os juízes.