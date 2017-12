America Ferrera, a feia que conquistou os EUA

America Ferrera tornou-se umas das pessoas mais queridas dos EUA ao dar vida a Betty - a colombiana que conquistou o mundo. Simpática, a americana de origem latina parece sem jeito frente ao sucesso da premiadíssima série Ugly Betty. America falou sobre sua Betty em entrevista coletiva em Los Angeles da qual o Estado participou. Veja também: Sony X Warner no primetime O que você acha do conceito de beleza? As pessoas acham que sabem o que é beleza e o que é feiúra, mas não há como definir isso. Você é vaidosa? Gosto de me sentir bonita. É bom me vestir para ser Betty, mas também é bom me arrumar para o tapete vermelho. Como vai ser a transformação de Betty na série? Acho que a mudança vai ser primeiro interior e depois física. Digo, não será uma transformação do patinho feio em cisne. Será mais um crescimento. As pessoas mudam... Quanto tempo você demora para se transformar em Betty? Gostaria de dizer que são horas (risos)! Mas não demoro mais do que 30 minutos. O que você acha da moda? Para Betty, moda é o senso de quem ela é. Não basta vestir algo que não reflita seu interior. Isso vale para mim também. Moda é uma conexão com quem somos por dentro. Mas a Betty não segue a moda... Betty é tão única que o jeito de ela se vestir a deixa bacana. Pode não ser bonito de um modo tradicional, mas é bonito por mostrar quem ela é. A Betty mudou sua vida? Sim, imensamente. Tenho um trabalho fixo e também tenho portas abertas na minha carreira. Realmente abracei a vida de Betty. Quero estar com ela o tempo todo porque é uma experiência incrível e não sei se vai durar 2 anos ou 7 anos, então estou tentando sugar tudo o que posso. Como você está lidando com o sucesso e os prêmios? É maravilhoso! Estou lisonjeada por ter sido a escolhida e nem sei o que fiz para merecer isso. Só estou fazendo meu trabalho e sou muito afortunadapor fazer parte desta série, vir ao trabalho e realizar algo que amo e que afeta as pessoas. Hoje você consegue sair na rua sem ser reconhecida quando não está vestida de Betty? Está ficando cada vez mais difícil, porque a série está ficando mais popular e a personagem, mais querida. Antes, me escondia atrás da Betty, mas hoje não dá mais. Quais são os aspectos de Betty que você mais gosta? O legal sobre Betty é que a série não é baseada no fato de ela ser latina e sim sobre quem ela é. O que torna a série um sucesso é que ela tem apelo em todas as classes e num espaço democrático. O coração e a alma dessa personagem são os elementos que atraem as pessoas.