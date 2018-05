Amazon produzirá série sobre a vida de Maradona

A Amazon Prime Video anunciou nesta quinta-feira que criará uma nova série original baseada na vida do argentino Diego Armando Maradona, um dos jogadores mais venerados e polêmicos da história do futebol.

A série contará a vida do ex-jogador, desde a infância, quando começou a jogar no país natal, até as passagens por Barcelona, Napoli e outros clubes, e relatará o papel do craque como líder da seleção argentina no título da Copa do Mundo de 1986, no México.

"Há certos jogadores cuja notoriedade transcende gerações e barreiras geográficas. Maradona é um nome conhecido por todo o mundo e as suas conquistas profissionais continuam sendo objeto de debate na história do futebol", comentou Brad Beale, vice-presidente de aquisição de conteúdos para televisão da Amazon Prime Vídeo.

Beal ressaltou, em comunicado, que "a série mostrará um lado sem precedentes de Diego, não só como um campeão, mas como homem".