Amazon lança duas séries virtuais semanais

A Amazon, gigante das vendas virtuais, anunciou que lançará duas séries originais com episódios semanais. Os três primeiros episódios de Alpha House estarão disponíveis gratuitamente a partir do próximo dia 15. Depois disso, a Amazon publicará um capítulo por semana exclusivamente para assinantes de um serviço anual de entregas gratuitas chamado Amazon Prime. O mesmo modelo será seguido pela série Betas, que estreia no dia 22.

Com John Goodman no elenco, Alpha House é uma comédia que acompanha a vida de quatro Senadores que vivem juntos numa casa em Washington, e traz no elenco o ator John Goodman (de Treme e Damages). Já Betas apresenta quatro gênios da tecnologia que vivem no Vale do Silício.

O serviço competirá diretamente com o Netflix, que, por sua vez, disponibiliza, de uma vez, temporadas completas de suas produções originais.