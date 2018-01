Amazon contrata criadora de 'Gilmore Girls' para produzir séries originais

A Amazon.com anunciou, nesta segunda-feira, que a criadora da série Gilmore Girls, Amy Sherman-Palladino, e seu marido e produtor, Daniel Palladino, fecharam um contrato de múltiplos anos com sua divisão de estúdios para produzir programas originais.

A primeira série original da dupla de produtores para a Amazon --“The Marvelous Mrs. Maisel” estrelando Rachel Brosnahan, em uma Nova York de 1958-- vai estrear ainda nesta ano na Amazon Prime Video.

“Nós estamos ansiosos sobre as próximas duas temporadas de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ com eles e, com esse acordo, mal podemos esperar para fazer muito mais juntos”, disse Joe Lewis, chefe de Comédia, Drama e Realidade Virtual da Amazon Studios na segunda-feira.

A Amazon tem gastado bilhões de dólares por ano na criação e licenciamento de programas de TV e filmes, à medida que se prepara para competir com a líder do mercado, a Netflix.

Outras empresas de tecnologia como Apple e Facebook também estão entrando no universo de séries originais.

Analistas de Wall Street estimam que os gastos da Amazon com conteúdo devem triplicar para mais de 4,5 bilhões de dólares até o final deste ano ante 2014.

Sherman-Palladino criou em 2000 Gilmore Girls que se concentrou no relacionamento mãe-filha em uma cidade imaginária. A revista Time listou série entre seus “100 melhores programas de TV de todos os tempos”.