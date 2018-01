Amanda e Sofia se unem no fim da novela Na trama final de Dance Dance Dance, Amanda (Dayenne Mesquita) descobre que Bernstein (Roberto Alencar), professor da Fundação Verônica Marques, criou de propósito uma apresentação de fim de ano de péssima qualidade. Seu objetivo é acabar com a credibilidade da diretora Leonor (Clarisse Abujamra) e da escola. Mas, ao saber do plano, Amanda vai procurar Sofia (Juliana Baroni) e caberá às duas bailarinas, adversárias, se unirem para salvar a dança.