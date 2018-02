Alma inferniza Violeta em conversa

A discórdia entre Alma (Giovanna Antonelli) e Violeta (Vera Holtz) é antiga. Para infernizar ainda mais a vida de Violeta, Alma resolve contar que teve uma conversa com Augusto (José Wilker) antes de ele fugir de Caramirim. Nessa conversa, a ginecologista mostrou ao pai o horror que seria uma vida ao lado de Violeta e o fez desistir da ideia de ficar com a vilã. Para espezinhar ainda mais a megera, Alma diz que Augusto a agradeceu muito por livrá-lo de uma roubada. Nesse momento, Violeta perde a compostura, se desequilibra, cai de mau jeito no chão, acaba com uma luxação no pé e se vê obrigada a usar uma bota ortopédica.