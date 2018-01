Alien e Predador se encontram em box

Simultaneamente ao lançamento nos cinemas de Alien versus Predador 2, que traz um novo monstro, a criatura Predalien, chegam às locadoras duas caixas com a coleção completa de todos os títulos da franquia Alien e Predador. A primeira coleção, Aniquilação, reúne os filmes das séries Alien e Predador em sete discos com muitos extras. A segunda coleção, Origens, mais econômica, reúne apenas os três filmes que foram os pilotos das séries (Alien, o Oitavo Passageiro, O Predador e Alien versus Predador). A vantagem da primeira coleção para o espectador é que o terceiro filme da série, Alien 3 , dirigido em 1991 por David Fincher, acrescenta ingredientes psicológicos ao suspense criado por Ridley Scott no piloto que introduz o alienígena desenhado pelo suíço H.R. Giger, premiado com o Oscar de efeitos visuais. Fincher (Zodíaco) dispensou a parafernália cenográfica criada por Giger para seu filme, preferindo trabalhar com a questão do duplo, ao tomar a criatura intrusa como uma projeção pessoal, em especial quando a tenente Ripley (Sigourney Weaver) confronta o alienígena e se vê sob a ameaça de destruir a si mesma.