Alexandre é eliminado do BBB 8 com 45% dos votos

Indicado pela líder da semana, Alexandre foi eliminado do BBB 8 no paredão desta terça-feira, 29. Ele foi o terceiro eliminado da casa. Gyselle e Thatiana também estavam na disputa. Alexandre foi indicado pela líder da semana, Thalita. Gyselle encarava seu segundo paredão - ela foi escolhida por Rafael Galego, que atendeu ao telefone da casa na última terça-feira. Thatiana recebeu os votos de Marcelo, Rafinha e Bianca. Marcos, o anjo da semana, deu o colar para Rafinha, que com isso não pode ser escolhido nem pela líder, nem pela casa. Das oito pessoas que poderiam ser votadas pela casa, apenas Natália não recebeu nenhum voto. Receberam um voto Felipe, Bianca, Juliana e Marcelo. Marcos e Fernando foram votados duas vezes cada. Na sexta-feira, Pedro Bial anunciou que a líder da semana era Thalita. A direção do BBB destituiu Alexandre. Apesar dele ter passado 15 horas agarrado a um totem, a liderança foi dada para a atriz, porque Alexandre, Marcos e Thatiana decidiram no‘‘dois ou um’’ quem seria o líder, burlando as regras. Thalita foi a última a desistir da prova de resistência. Ela resistiu por mais de 12 horas.