Além de caso de estupro em 'Game of Thrones', mais séries foram alvos de críticas por excessos; veja

O penúltimo episódio de Game of Thrones, exibido pela HBO, foi criticado nas redes sociais por ultrapassar o dito "limite moral" ao exibir uma cena de estupro-incestuoso durante um funeral (confira texto no blog Fora de Série).

Jamie Lannister e sua gêmea, Cersei, nutrem uma relação carnal há anos, e durante o funeral do rei Joffrey, filho do "casal", ele simplesmente arranca a roupa da irmã, que ainda chora pela morte do rebento.

Embora tenha poupado o público das cenas de nudez, o teor foi considerado, por muitos, imoral. E os protestos nas redes sociais foi intenso.

Mas outras séries, ainda em exibição, também foram alvos de críticas da audiência por seus excessos. Na galeria abaixo, lembramos alguns casos: