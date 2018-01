Alejandro Iñarritu dirige anúncios contra uso de metanfetaminas O cineasta mexicano Alejandro González Iñarritu, cujas obras incluem "Babel" e "21 Gramas", criou uma série de anúncios de televisão para desencorajar o consumo de metanfetaminas por adolescentes norte-americanos. A informação foi divulgada na terça-feira pelos organizadores da campanha. Três spots de serviço público dirigidos por Iñarritu para um programa antidrogas sem fins lucrativos chamado Meth Project começaram a ir ao ar na noite de segunda-feira em Montana, Estado rural do oeste americano onde o abuso do estimulante sintético vem atingindo proporções alarmantes. De acordo com o Escritório da Casa Branca de Política Nacional de Controle de Drogas, na época em que o Meth Project foi lançado, em 2005, Montana figurava em quinto lugar entre os Estados americanos em matéria de abuso de metanfetamina. Metade de todas as prisões e os envios de jovens a lares adotivos naquele ano em Montana estiveram relacionados ao uso da metanfetamina. Mas os organizadores do Meth Project dizem que a campanha está tendo resultado. Eles citam um relatório recente da Procuradoria Geral do Estado, mostrando que o uso da droga entre adolescentes caiu quase 45 por cento desde 2005, enquanto a criminalidade relacionada a ela teve redução de 62 por cento. Os spots de 30 segundos -- baseados no tema "isto não é normal -- mas quando se usa metanfetamina, é" -- mostram cenas explícitas de comportamentos ligados à dependência da metanfetamina. Um dos spots mostra duas garotas se prostituindo para comprar a droga. Outras mostram viciados assaltando uma casa e sofrendo uma overdose diante de amigos indiferentes que estão fumando metanfetamina. Os spots serão exibidos em vários outros Estados em que o abuso da droga é grande, incluindo Arizona, Idaho, Illinois e Wyoming. Uma porta-voz da campanha disse que seus organizadores procuraram a ajuda de Iñarritu devido ao estilo intransigente de seus filmes, como "Amores Brutos", "21 Gramas" e "Babel", pelo qual ganhou uma indicação ao Oscar. Iñarritu recebeu cópias de spots anteriores criados pela campanha, aos quais assistiu com seus filhos. Dias depois, ele ligou para o projeto disposto a dirigir uma nova série de anúncios. A série anterior tinha sido dirigida por Darren Aronofsky, responsável por "Pi" e "Réquiem por um Sonho".