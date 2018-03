Enquanto isso, aqui na Terra a alegria é a emoção que comprova a verdadeira natureza de nossa humanidade. A alegria confirma a experiência de sermos dotados de valor e dignidade, capazes de, se for o caso, sacrificar a própria vida em nome de ideais, tal qual fez Sócrates, que aceitou a morte em vez de transigir com seus princípios. Alegria é a prova de confiarmos em nós mesmos e nos valores que cultuamos, é a qualidade que nos torna heróis e heroínas da vida cotidiana, pois ainda que a alegria seja discreta e passe despercebida, ela acumula créditos para que, perante o estímulo conveniente, nos comportemos com a dignidade que merece nossa humanidade, em nome de nós mesmos, de nossos ancestrais e das futuras gerações.

Áries 21/3 a 20/4

Muita coisa vai mudar, de modo que seus planos possam, finalmente, ser colocados em marcha devidamente. Muita coisa vai mudar e, principalmente, muitas pessoas terão de mudar também, saindo umas e entrando outras em sua vida.

Touro 21/4 a 20/5

As preocupações materiais parecem legítimas, só porque todo mundo se junta a elas e as faz parecer assim. Porém, se a sua alma se ocupasse no entusiasmo produzido por certas ideias, nem prestaria atenção a essas preocupações.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Nenhum sonho pode perder-se, isso não faz parte de sua natureza. As ilusões sim, essas não apenas se perdem como também a alma deve esforçar-se para isso acontecer, porque por trás de toda ilusão só há frustração e decepção.

Câncer 21/6 a 21/7

Esperar que as pessoas colaborem espontaneamente vai resultar em ficar esperando e nada mais. Por isso, você terá de agir com eficiência e, talvez, ao fazê-lo você não precise mais da colaboração de ninguém. Assim é!

Leão 22/7 a 22/8

As limitações podem alimentar o medo e, assim, você decidir fazer menos do que poderia, ou as mesmas limitações podem alimentar a coragem e, desta forma, você empreender no momento em que as pessoas se rendem às limitações.

Virgem 23/8 a 22/9

Houve tempo suficiente para reconsiderar o que foi dito em momentos mais impulsivos. Houve tempo suficiente, mas parece que sua alma não quis saber de aproveitá-lo. Agora chegou o momento de colher o que se plantou.

Libra 23/9 a 22/10

Ofereça apoio e colaboração, faça isso em nome de dar o exemplo que precisa ser seguido por todos, contrariando a onda de preocupações que faz com que as pessoas fiquem com medo e mais reticentes no sentido de prestar ajuda.

Escorpião 23/10 a 21/11

Identifique os projetos cuja realização seria imprescindível para você achar que esta vida valeu a pena de ser vivida. A seguir, sacrifique tudo em nome desses projetos, agindo com a maior coragem possível.

Sagitário 22/11 a 21/12

Deposite confiança em seu próprio destino, percebendo que tudo acontecerá em seu devido tempo. Enquanto isso, tolere e compreenda os eventuais retrocessos que ocorrerem, porque eles também fazem parte do processo.

Capricórnio 22/12 a 20/1

Descansar é necessário, mas este não é um destino em si mesmo, é uma condição que precisa acontecer entre um atrevimento e outro. Por isso, reduza o tempo de descanso, aumentando simultaneamente o do esforço.

Aquário 21/1 a 19/2

O problema todo consiste na reticência que as pessoas ainda têm em relação a funcionarem em conjunto. A única solução é essa, todo mundo congregado e unindo forças, mas é justamente em relação a isso que há tanta oposição.

Peixes 20/2 a 20/3

Mais do que nunca, é necessário continuar empreendendo, atrevendo-se a encarar a vida como uma eterna aventura. Quem tentar se proteger demais ficará aquém do que a Vida é capaz de oferecer. Você quer progredir? Atreva-se, então!