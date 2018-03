Álbum Ten, do Pearl Jam, ganha reedição

Lá nos anos 1990, o cenário grunge crescia em Seattle para virar um importante movimento musical que rendeu bandas como Sonic Youth, Nirvana e Pearl Jam. E lançou moda. Camisas de flanela e cabelos compridos eram só parte da nova cultura que transformou o rebelde Kurt Cobain em ídolo juvenil. Para revisitar a época, a Sony lança uma reedição do álbum Ten, de Pearl Jam, banda liderada por Eddie Vedder, hoje um artista maduro, responsável pela bela trilha sonora do filme Na Natureza Selvagem, dirigido por Sean Penn.

Ten foi lançado em 27 de agosto de 1991 e vendeu 12 milhões de cópias em uma época em que a indústria fonográfica ainda não sofria o impacto da era digital, vale lembrar. A Sony traz Ten de volta em um box que contém dois CDs - o álbum original remasterizado e outro com faixas remixadas por Brendan O?Brien - e um DVD com o MTV Unplugged, acústico gravado pela banda em 1992.

No palco, Stone Gossard (guitarra), Dave Krusen (bateria), Mike McCready (guitarra) e Jeff Ament (baixo) começam a entoar os acordes de Oceans, canção que abre o acústico, enquanto Vedder se prepara para soltar o vozeirão. No set list da apresentação estão os hits Alive, Black, Jeremy e Even Flow.

Ten - Deluxe Edition tem projeto gráfico assinado pelo baixista Jeff Ament e por Eddie Vedder e traz fotos da banda na época, além de passear pelo movimento grunge. Há até a reprodução do cartaz de Singles - Vida de Solteiro (filme de cabeceira de quem se jogou na cultura jovem dos anos 1990), de Cameron Crowe, com Matt Dillon e Bridget Fonda, uma ode ao grunge.