Al Jazeera investiga interrupções de sinal no Oriente Médio

"Não temos certeza da causa, mas estamos examinando", disse um porta-voz da Al Jazeera.

O sinal do canal, com sede no Catar, sofreu interrupções esporádicas em países como Arábia Saudita, Emirados Árabes e Egito durante o sábado.

A cobertura que a Al Jazeera tem feito dos levantes políticos no Oriente Médio e no norte da África tem sido amplamente assistida no mundo árabe.

Lançada em 1996, a Al Jazeera possui mais de 400 repórteres em mais de 60 países, de acordo com seu site oficial, e ainda afirma alcançar 200 milhões de residências em mais de 100 países.