Ainda inédita no Brasil 'Escrava Mãe' já é oferecida ao mercado internacional

E a grande piada na Record é que Juno, o namorado de Xuxa, foi vestido como Paquito para a novela Escrava Mãe. Presente no elenco, o cantor/ator ostenta figurino de guarda imperial, com chapéu e aquele blaser que remete a Sargent Pepper’s.

Com açúcar, sem afeto. Candidata do Bake Off Brasil – Mão na Massa que estreia hoje, às 21h30, no SBT, Helga Litz, 60 anos, levou um pito dos jurados, Fabrizio Fasano Jr. e Carol Fiorentino. Autoconfiante, ela preparou uma torta de uva com mirtilo e passou boa parte da prova sentada.

A TV Brasil cancelou ontem a transmissão ao vivo – e mesmo a gravação – do show que Mano Brown fará domingo, na Virada Cultural, em São Paulo.

A nova direção da TV pública financiada pelo governo federal quer evitar incidentes como o do último fim de semana, quando a transmissão ao vivo de um show de Carlinhos Brown acabou por levar à tela do canal um coro de “Fora Temer”, incentivado pelo discurso do músico.

Até segunda ordem, a TV Brasil mantém a proposta de cobrir jornalisticamente a Virada.

Sequência impressionante de uma travessia sobre os fios que ligam dois bondinhos do Pão de Açúcar foi registrada pelo Legendários e vai ao ar hoje, pela Record. O apresentador testemunha toda a travessia de highline, protagonizada pelo atleta Caio Afeto, de dentro de um dos bondinhos.

'Valentins’, série criada por Cláudia Abreu e Flávia Lins e Silva (autora de Detetives do Predio Azul) – começa a ser gravada no fim do mês, pela Zola, produtora da atriz em sociedade com o marido, José Henrique Fonseca, para o Gloob.

A própria Cláudia está no elenco, no papel de Alice, uma alquimista e confeiteira. O elenco conta ainda com Guilherme Weber e Luís Lobianco. São 26 episódios.

A estreia está prevista para 2017.

Silvio de Abreu ouviu de Silvio Santos, na gravação do Troféu Imprensa, que se aposente na Globo e vá escrever novelas no SBT, com outro nome. 'Ih, essa história já aconteceu aqui', respondeu o autor da Globo, sem entrar em detalhes. O programa vai ao ar amanhã.

11 pontos de audiência rendeu o ‘Encontro’, de Fátima Bernardes’ na 5ª, 19, na Grande São Paulo, recorde do ano. Tema do dia? Bullying e o livro de Talita Rebouças sobre garotas excluídas

'Poucas coisas melhoraram no Brasil em 30 anos e uma delas foi a Marília Gabriela'

Ronaldo Fraga, COLUNISTA DO NOVO ‘TV MULHER’, NO CANAL VIVA, EM APRESENTAÇÃO À IMPRENSA