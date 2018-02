Ainda enjauladas e mais raivosas

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No universo dos seriados, é regra que uma temporada termine cercada de incertezas, que podem envolver a própria renovação para uma nova fornada de episódios até a manutenção do elenco. Mas a equipe de produção de Capadócia teve de lidar com questões um pouco mais complicadas do que a maioria das equipes de produção por aí, depois do final da primeira temporada, em 2008.

Para começar, quem sabe até duvidando da possibilidade de voltar ao ar, os roteiristas resolveram, com tremenda ousadia, matar a melhor personagem da série, La Bambi, uma interpretação notável da estrela mexicana Cecilia Suarez (que, inclusive, foi indicada para o Emmy de Melhor Atriz pelo papel). Confirmada a segunda temporada, que estreia hoje, às 21 horas na HBO, veio logo a pergunta: "Como prescindir de Cecilia? Relegá-la a uma posição de fantasma?"

A solução é mais do que isso, e deve ficar bastante interessante na tela. La Bambi volta como fantasma, sim, nos delírios das detentas, especialmente nos de Lorena (Ana de la Reguera). Mas Cecilia estará em Capadócia também como a psiquiatra Valéria - ela deve aparecer a partir do segundo episódio. A semelhança entre Valéria e La Bambi só vai servir como combustível para a histeria coletiva que toma conta do presídio. O recurso, à Buñuel, não deixa dúvidas: é mesmo uma ficção mexicana. "Fiquei muito nervosa e insegura quando me convidaram para voltar como outra personagem", admitiu Cecilia em entrevista ao Estado, num encontro com a imprensa latino-americana na Cidade do México, no ano passado. "Mas acho que a decisão de me chamar caracteriza tudo que a HBO faz, um produtor que se distingue por correr riscos."

Outro detalhe saboroso dos bastidores da segunda temporada tem a ver com o espaço onde se passa a ação. Para quem não se lembra ou nunca soube, Capadócia é como um Carandiru de batom, conta histórias passadas num presídio feminino modelo mexicano - na ficção, o primeiro privatizado pelo governo mexicano. Um diferencial do presídio é que ele está 30 metros abaixo da terra, a prova de fugas.

Na primeira temporada, a produtora Argos, parceira local da HBO no projeto, ocupou os subterrâneos da tradicional praça de touros Toreo de Cuatro Caminos, na Cidade do México, para as gravações. "Logo que soubemos que teríamos uma segunda temporada, fomos avisados que o Toreo foi vendido, e tudo estava sendo demolido. Corremos e conseguimos, por pouco, salvar partes do cenário que ainda estava ali", conta o produtor-executivo Epigmenio Ibarra. "Capadócia é um presídio de alta tecnologia, sem janelas, que deixa bastante clara a ideia de isolamento. O próprio presídio é um personagem importante da história."

O cenário foi reconstruído de maneira monumental nos Estudios Churubusco, o Projac mexicano. A sensação de claustrofobia ainda está ali, bastante presente e, vendo as cenas da segunda temporada, não há como distinguir o que foi feito em estúdio e o que foi feito em locação. "Você não tem ideia de como foi melhor gravar aqui!", entrega Cecilia. "Para gravar a primeira temporada, a gente ficava muitas horas embaixo da praça de touros, um ambiente frio e insalubre. E tem mais: tem gente da equipe que jura que viu fantasma ali."

Cecilia diz que à primeira vista, Valéria não é uma personagem tão complexa quanto Bambi. "Mas é um personagem de moral complicada. Quando o público descobrir o que a move, não sei se vão simpatizar com ela", adianta.

Lo Que Une Dios, o primeiro dos 13 novos episódios, no qual o psiquiatra da prisão é assassinado, dá a deixa para Valéria chegar a Capadócia - embora na coletiva de imprensa realizada pela HBO em São Paulo, na semana passada, os produtores tenham feito suspense sobre a participação de Cecilia na segunda temporada.

O seriado mantém a estrutura de mesclar flashes da vida das personagens fora da prisão com sua realidade de detentas - cada um dos episódios parte da história de uma nova detenta que chega ao cárcere.

Dona de casa amorosa que foi parar na cadeia após matar acidentalmente a amante do marido na primeira temporada, a protagonista Lorena deixa a inocência de vez e se torna líder do presídio, que continua servindo de ponto de distribuição de drogas. O sumiço de um carregamento de drogas deixa um barão do tráfico enfurecido e dá a largada na história. Como na primeira temporada, continuam a conviver no presídio os ideais humanitários e de redenção da diretora Teresa (Dolores Heredia) e os de Federico Márquez (Juan Manuel Bernal), diretor da empresa privada que gerencia Capadócia, que enxerga nas detentas uma mão de obra barata a ser explorada, especialmente pelo narcotráfico.