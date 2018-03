Ainda em torno do Ground Zero

Quatro arranha-céus, um museu, uma estação de metrô e a maior queda d’água já feita pelo homem ocuparão o lugar das torres gêmeas do World Trade Center (WTC) que, há 10 anos, foram alvo do ataque terrorista que chocou o mundo.

O complexo do Marco Zero está em construção em Nova York e é o tema da série O Renascer da Esperança, do Discovery em parceria com a Dreamworks, com produção de Steven Spielberg. A série tem sete episódios e será exibida a partir de amanhã até sábado, às 21 horas, no Discovery Channel. O último capítulo O Renascer da Esperança: Uma Cidade Nova mostra os sobreviventes do 11 de Setembro.

O último adeus. A programação do Discovery Channel em memória dos 10 anos da tragédia começa hoje, às 21 horas, com um episódio especial da série latina Viver para Contar. No programa, seis latinos - membros de equipes de socorro e sobreviventes - narram suas experiências durante o evento. Já às 22 horas, o canal exibe o documentário 11/9: As Últimas Vozes, que entrevista pessoas que receberam, naquele dia, um telefonema de despedida de vítimas dos atentados.

A programação do canal termina dia 11, próximo domingo, mostrando os vínculos formados entre as pessoas que sofreram perdas nos atentados de 11 de Setembro no especial 11/9: Dez Anos Depois, às 21 horas.

A passagem do tempo, as feridas e as histórias de superação também são tema de atração no Discovery Home&Health, que traz o documentário Os Órfãos do 11 de Setembro, com relato de crianças e adolescentes que, somente agora, começam a entender o tamanho da tragédia. O programa acompanhou durante um ano a vida de onze jovens de seis famílias afetadas pelos atentados. Eles sabem que ver as imagens dos aviões se chocando contra o World Trade Center é ver uma parte essencial de suas vidas indo embora. No ar dia 11, às 23 horas.

NatGeo. Histórias de pessoas que foram a Nova York com o intuito de construir uma vida melhor e acabaram tendo o sonho destruído pelos atentados contra as Torres Gêmeas estão no documentário 11 de Setembro e o Sonho Americano, que vai ao ar hoje, às 22 horas no National Geographic.

O canal prossegue com a programação especial no próximo domingo, com duas atrações. 9/11 aborda, do ponto de vista de trabalhadores do Controle de Tráfego Aéreo e da Força Aérea Americana, as falhas de segurança que culminaram nos ataques com os aviões de linhas comerciais. O programa tenta responder à questão: "O 11 de Setembro poderia ter sido evitado?" Já 11 de Setembro: A Guerra Continua investiga a disseminação das células terroristas e mostra como ainda há radicais que recrutam pessoas dispostas a matar e a morrer até mesmo pela internet. Os documentários vão ao ar às 22 e 23 horas, respectivamente.

Os canais GNT, CNN e History também têm atrações especiais, como mencionado neste caderno há duas semanas. A programação está na internet.