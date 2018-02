'Aguinaldo, não mate Juvenal Antena!'

Confesso: virei fã de Juvenal Antena. Dele e de toda a galera da Portelinha. Mal posso esperar pelo "boa noite" de despedida de William Bonner e de Fátima Bernardes. Gosto de pegar o capítulo desde o começo, de rever o que aconteceu no anterior e até de ouvir a música de abertura. Minha namorada não sabe (quer dizer, não sabia). Outro dia até levei um papo muito legal com a minha vó sobre Duas Caras. Vovó conhece tudo de novela, critica todas, e adora a atual das 9. Sensacional: voltei a me sentir integrado à família. Mas essa história de acompanhar novela é uma coisa nova pra mim e ainda estou pouco à vontade pra falar, assim, abertamente sobre isso. Pudera! Desde Tieta nunca mais achei graça em nenhuma outra. Lá se vão quase 20 anos. Até tentei, com boa vontade e algum esforço, acompanhar um ou outro folhetim depois que a cabrita do Agreste saiu do ar. Mas sempre me dava a impressão de já ter visto aquilo antes. O bocejo seguia a zapeada em busca de outro programa que me alentasse as noites sem cinema nem bar. Agora, não. Estou vivendo à vera a trama de Aguinaldo Silva. Até me peguei xeretando o blog dele outro dia - e tomei um baita susto com a notícia de que pretende matar o Juvenal Antena. Pô, Aguinaldo, não faça isso! Além de botafoguense, time melhor para torcer não há, o cara está arrebentando! Deixa disso. Só falta você querer fechar a boate onde a Alzira dança... Revolta total! É bom nem pensar no que poderia acontecer se atentados desse porte viessem a se concretizar. Olha lá, hein? Nós, os novos noveleiros, não queremos "justamente", como diz Juvenal Antena, correr o risco de pagar esse mico.