Água com açúcar de qualidade No quesito filminhos água com açúcar, Em Seu Lugar é excelente. O longa que traz - mais um vez - a disputa entre a irmã feia e inteligente (Toni Collette) e a gostosa e burra (Cameron Diaz) diverte. O único porém é para a tradução do título. Deixar o original, In Her Shoes, faria muito mais sentido.