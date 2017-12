Água, açúcar e dança

.

HANNAH MONTANA - Gênero contamina também TV aberta

Sinal dos tempos de comoção teen pelo gênero Hannah Montana, High School Musical e Jonas Brothers (mas também da inclusão do Disney Channel nos pacotes mais básicos de TV paga), em outubro, pelo quarto mês consecutivo, o canal liderou a audiência entre as emissoras de TV pagas no Brasil, entre o público de 4 a 17 anos. A vaga era tradicionalmente ocupada pelo Cartoon Network havia anos. No final de 2008, a Disney ultrapassou o Cartoon pela primeira vez, mas voltou ao 2º lugar nesse target nos meses seguintes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Cartoon retomou a liderança até junho e agora, separado do 1º por decimais de audiência, é vice. Em 3º vem o Discovery Kids, dirigido a crianças de até 6 anos.

Na 4ª posição está a Nickelodeon, que no primeiro semestre faturou bons índices de audiência com a novela Isa TKM, produto teen musical na mesma linha que agora faz a alegria da Disney. Segundo dados do Ibope de setembro, o Disney XD, ex-Jetix, voltado mais para garotos, ainda não decolou significativamente após ser rebatizado pelo grupo: está em 6º lugar, atrás do TNT, o canal de filmes blockbusters dublados (e nada inéditos) que entre o público adulto (acima de 18 anos) se mantém líder inabalável.

A preferência na TV paga por séries musicais com romances teens contamina também a TV aberta. A Band agora exibe Isa TKM na faixa nobre e estuda algo do gênero para substitui-la; a Record avalia investir na mesma linha após o fim de Bela, a Feia; e a Globo, que recentemente renovou sua parceria com a Disney, endossa a tendência Hannah Montana no TV Globinho.