Agora sim uma banda estelar

. O baterista é um policial telepata. O pianista, um médico rabugento (e manco!). Dos guitarristas, um consegue voar. O outro? Bem, esse não tem superpoderes - apesar que aturar uma certa dona de casa desesperada não é tarefa das mais fáceis. Calma, essa banda não existe de verdade. Quer dizer, existe. Mas os músicos não são exatamente assim, tão inusitados. Explico: essa é a Band From TV, um grupo musical formado com os astros das principais séries de televisão dos Estados Unidos. Idealizada pelo ator Greg Grunberg (o Matt, de Heroes), a banda faz apresentações nos EUA desde o ano passado, lançou um CD/DVD em outubro, e , ironicamente, só teve a primeira aparição ao vivo na TV na semana passada, no talk-show de Jay Leno. Além de Grunberg, a Band From TV tem Hugh Laurie, o dr. House, no piano, e seu colega de elenco Jesse Spencer, no violino. Os guitarristas são James Denton, de Desperate Housewives, e Adrian Pastar, de Heroes. Os vocais são divididos entre Teri Hatcher (Desperate Housewives), Bonnie Sommerville (Friends e The OC) e Bob Guinney (The Bachelor). Os atores, acreditem, tocam mesmo - apesar de outros músicos darem um certo suporte. No repertório, apenas clássicos do rock e do blues. Os shows são lotados e têm dois lados bacanas: todo o lucro é repassado para entidades beneficentes, e astros de outras séries, como Jorge Garcia (o Hurley, de Lost), sempre são convidados a subirem no palco e darem uma canja.